Kaïs Saïed : «Aux prochaines législatives, les Tunisiens éliront des personnes et non des listes»

Tweet Share Messenger

Le président de la république Kaïs Saïed, a donné quelques précisions, ce mercredi 6 avril 2022, en marge de sa visite à Monastir, concernant les prochaines élections législatives.

Selon lui, les prochaines législatives se dérouleront sur deux tours et les citoyens éliront des personnes et non des listes, et ce, contrairement à ce que dispose la constitution tunisienne.

Il a justifié cela par les résultats de la consultation nationale, qui n’a connu, pour rappel, que la participation de 500.000 Tunisiens, et dont la légitimité est très contestable.

Il a, d’autre part, indiqué que c’est bien l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) qui supervisera les prochaines législatives anticipées, qui devraient avoir lieu en décembre prochain, mais… pas avec ses membres actuels.

Et d’ajouter que le peuple tunisien dira son mot sur la nouvelle constitution et le nouveau système politique lors du référendum du 25 juillet.

C. B. Y.