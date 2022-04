Statistiques Tunisie : L’inflation confirme sa tendance haussière à 7,2%

Statistiques Tunisie confirme ce que les Tunisiens savent depuis plusieurs semaines, à savoir une forte hausse des prix touchant la plupart des produits de première nécessité, et qui s’est accélérée depuis le début du mois de ramadan, le 2 avril 2022.

«L’indice des prix de février (qui couvre une période touchée par le mouvement social à l’Institut national de la statistique) a été estimé en faisant recours aux prix collectés durant la période de référence par les agents non grévistes et complétés par une collecte rétrospective effectuée lors des passages dans les points de vente en mars. Les prix manquants ont été imputés en respectant les lignes directrices du manuel de l’indice des prix à la consommation du FMI», précise l’INS en exergue de son dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) en Tunisie en mars 2022.

En mars 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% après 0,3% au mois de février et 0,7% en janvier. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation de 1,1%, des prix des boissons alcoolisées et tabac de 1,4%, des prix des articles d’habillement et chaussures de 1,3%, ainsi que les prix des biens et services de transport (+1%).

Hausse des prix de l’alimentaire, de l’habillement et du transport

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,1%, principalement en raison d’une hausse des prix du groupe «eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits» de 2,7%, des prix des viandes bovines (2,3%), des prix des légumes frais (2,2%) et des prix des produits dérivés de céréales (1,3%).

En mars, les prix des produits de l’habillement ont augmenté de 1,3% en raison de la hausse des prix des articles d’habillement de 1,4%, ceux des chaussures de 1,2%, ceux des tissus de 1,3% et ceux des accessoires divers de 1,4%.

En mars, les prix des biens et services de transport augmentent de 1%, principalement en raison de la hausse des prix des dépenses d’utilisation des véhicules de 1,8% suite à la mise en application de la nouvelle tarification des carburants.

Le taux d’inflation augmente à 7,2% en mars

Au mois de mars 2022, l’inflation confirme sa tendance haussière en augmentant à 7,2% après 7% en février et 6,7% en janvier. Cette progression est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des boissons alcoolisées et tabac (21% contre 19,4% en février) ainsi que des prix du groupe des articles d’habillement et des chaussures (9,8% contre 8,9%) et des prix du groupe des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (6,1% contre 5,7%).

En mars 2022, les prix de l’alimentation augmentent de 8,7% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 22,2%, des huiles d’olives de 20,6%, des fruits frais de 18,9%, des prix des volailles de 14,1%, des lait et fromage de 8,8%, des poissons frais de 8,6% et des dérivés de céréales de 7%, contre une baisse des prix des fruits secs sur un an (- 4,3%).

Les prix des produits manufacturés ont augmenté, pour leur part, de 8,4% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 4,1%, des matériaux de construction de 11,2%, des produits de l’habillement de 9,8% et des produits d’entretien courant du foyer de 5,9%.

Pour les services, les prix sont en augmentation de 4,7% sur un an, expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 7,1%, des services de santé de 4,1% et des loyers de 4,4%.

Par ailleurs, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a augmenté à 6,8% après 6,6% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 7,4%.

Les prix des produits encadrés ont augmenté, quant à eux, de 6,6% et les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 9,7% contre 3,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.