Tunisie : Des contrebandiers agressent une patrouille de la garde douanière à Gafsa

Tweet Share Messenger

La Direction de la douane tunisienne a annoncé, ce mercredi 6 avril 2022, qu’une patrouille de la garde douanière de Gafsa a été agressée par des contrebandiers lors d’une opération de saisie de cigarettes.

Dans son communiqué, la direction de la douane précise que la brigade a mené une opération dans le cadre de la lutte contre la contrebande, suite à des informations relatives à une opération de trafic de cigarettes, et ont ainsi intercepté un véhicule, mais le conducteur a refusé de s’arrêter.







Ce dernier et son accompagnateurs ont lancé des projectiles en direction des agents, qui ont procédé à leur tour à des tirs de sommation, ce qui leur a permis d’arrêter le véhicule avant d’emmener les suspects au poste de la douane pour la suite des procédures.

Suite à cet interpellation, d’autres contrebandiers ont tenté d’agresser les agents de la garde douanière et ont bloqué la route pour essayer de récupérer le véhicule et la marchandise saisie, ajoute encore le communiqué, en affirmant que des agents de la douane et des policiers ont été appelés en renfort et sont parvenus à disperser la foule et à maîtriser la situation.

On notera que la valeur de la saisie est estimée à 187.000 dinars tunisiens.

Y. N.