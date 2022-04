Tunisie Télécom annonce des réductions sur les appels vers l’Arabie Saoudite

A l’occasion du mois de ramadan, l’opérateur de télécommunications Tunisie Télécom (TT) a annoncé, ce mercredi 6 avril 2022, une réduction de 50% sur les appels fixe et mobile vers l’Arabie Saoudite.

– Le tarif d’une minute vers le fixe : 0.300 TTC au lieu de 0.600,

– Le tarif d’une minute vers le mobile : 0.425 au lieu de 0.850.

L’activation pour le mobile est gratuite via *142# et est automatique et également gratuite depuis le fixe résidentiel.

Il y a aussi une réduction de 50% sur les frais d’activation des forfaits roaming en Arabie Saoudite avec STC et Mobily, depuis le mobile Prp et hybride de TT :

– 1Go à 40 DT valable 15 jrs au lieu de 80 DT,

– 100 Mo à 4,5 DT valable 7 jrs au lieu de 9 DT.

L’activation se fait via USSD en tapant *235#.

C. B. Y.