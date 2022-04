Lassâad Ben Dhiab, une compétence maison à la tête de Tunisie Telecom

Tweet Share Messenger

A la suite des délibérations du conseil d’administration de Tunisie Telecom tenu aujourd’hui, jeudi 7 avril 2022, et sur proposition du ministère des Technologies de la Communication, Lassâad Ben Dhiab, directeur central technique de Tunisie Telecom, vient d’être nommé président directeur général de l’opérateur historique, succédant ainsi à Syrine Tlili, administrateur délégué depuis le 13 octobre dernier suite au départ de Samir Saied pour prendre la tête du ministre de l’Economie et de la Planification.

Lassâad Ben Dhiab est une compétence maison qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans au sein de Tunisie Telecom. Il est ingénieur diplômé en télécommunication major de sa promotion de l’Ecole supérieure des postes et des télécommunications de Tunis.

En occupant différentes responsabilités au sein du groupe Tunisie Telecom dont celles de directeur régional, directeur des réseaux mobiles, directeur central des réseau à la Sotetel, directeur central wholesale & international et également en tant que directeur central technique, Lassâad Ben Dhiab a acquis une expertise dans la conduite de projets complexes et transverses, en particulier ceux de conduite du changement qui lui permettent d’asseoir une réelle vision stratégique et innovante du secteur des télécommunications.

Lassâad Ben Dhiab est également un des principaux moteurs de la stratégie mise en place par Tunisie Telecom depuis plusieurs années pour développer le très haut débit que ce soit à travers le fixe ou le mobile ayant abouti aux premiers essais sur la 5G en Tunisie et plus récemment à l’obtention du trophée de meilleure performance réseau mobile en Tunisie selon nPerf pour trois années consécutives 2019, 2020 et 2021.

Dans une récente interview, Lassâad Ben Dhiab déclarait : «Le très haut débit et les solutions innovantes en Tunisie sont un accélérateur de la croissance économique et de l’inclusion digitale et sociale qui nécessite une évolution de tout l’écosystème. Nous avons fait de l’inclusion des zones blanches notre priorité à Tunisie Telecom car nous voulons être dans les faits l’opérateur de tous les Tunisiens.»

C’est sans doute cette approche qui fera le succès de la nouvelle gouvernance de Tunisie Telecom pour les années à venir.