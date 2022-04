Tunisie : La journaliste Chahrazed Akacha auditionnée par la brigade criminelle d’El Gorjani

La directrice du journal électronique Scoop Info, Chahrazed Akacha, a été auditionnée, ce jeudi 7 avril 2022, par la brigade criminelle d’El Gorjani.

Elle est accusée, selon son avocat Samir Dilou, d’avoir «diffusé de fausses informations et des calomnies à l’encontre du président de la république et du ministre de l’Intérieur, susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte à la sécurité nationale intérieure, d’inciter au chaos et à la rébellion dans les rangs des forces de sécurité intérieure, d’attribuer des données incorrectes aux cadres de sécurité sans en fournir la preuve, et de nuire à la personne du ministre de l’Intérieur à travers l’emploi de termes offensants.»

Les avocats Mehdi Zagrouba, Wissem Saïdi, Samir Dilou, Imed Ezzay Mondher Cherni, Sami Triki et Anouer Wled Ali l’ont accompagnée pendant son audition, d’après la même source.

La journaliste sera, par ailleurs, auditionnée par le parquet le 12 avril prochain.

Le régime du chef de l’Etat, Kais Saïed, et de son ministre de l’Intérieur controversé, Taoufik Charfeddine, continue donc de menacer très sérieusement les acquis en termes de libertés d’expressions et de la presse, en Tunisie, en poursuivant devant la justice, pour la énième fois, depuis le 25 juillet 2021, jour de la monopolisation des pouvoirs par le président Saïed, des journalistes.

C. B. Y.