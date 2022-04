Tunisie : 2e édition du programme « Moodha Okhra » pour une mode durable et responsable

Le projet « Moodha Okhra », qui défend une mode durable et responsable, revient dans une deuxième édition dont l’appel à candidature se poursuit jusqu’au 25 avril.

Lancé en 2020 par le Goethe Institut de Tunis et l’association « Pontalent », le projet « Moodha Okhra » (La mode autrement) est une initiative d’éducation et de sensibilisation contre les ravages environnementaux causés par l’industrie du textile, considérée comme la deuxième industrie la plus polluante dans le monde après le pétrole.

La première édition du projet qui a été lancée en septembre 2020 s’est adressée aussi bien aux professionnels de la mode, qu’au grand public dans une approche digitale d’éducation, de sensibilisation et de diffusion autour de la mode éco-responsable.

Soutenue par l’Académie Internationale des Métiers du Design et de la Mode, Agaruw, Eco’Lav – Laverie & Pressing écologique, l’association Zero Waste Tunisia et The Green Box Coworking Space, cette deuxième édition permettra à cinq candidats de bénéficier d’un programme d’accompagnement sur six mois axé sur le stylisme, le modélisme et sur le marketing dans la mode éco-responsable, avec comme objectif final de développer une collection de groupe up-cyclée de prêt-à-porter.

F.B