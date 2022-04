Tunisie : A propos de la rencontre entre Jerandi et les ambassadeurs du G7

Tweet Share Messenger

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a reçu les ambassadeurs des pays du G7 ainsi que l’ambassadeur de l’Union européenne et de plusieurs cadres du ministère.

Cette rencontre, qui s’est déroulée hier, a notamment permis d’échanger sur un certain nombre de questions d’intérêts communs aux niveaux régional et international, et sur les défis sur différents plans, humanitaire, sécuritaire, politique et économique, ainsi que sur la situation et les derniers évènements en Tunisie, indique le MAE dans un communiqué publié ce vendredi 8 avril 2022,.

Qualifiant cette rencontre de transparente et franche, le ministère a ajouté que M. Jerandi a rappelé l’engagement de la Tunisie et son ouverture sur ses partenaires régionaux et internationaux, soulignant que les relations avec les pays du GT sont stratégiques et basées sur la confiance et le respect mutuel.

Le ministre a également rassuré sur le respect de la démocratie en Tunisie, en affirmant que «les prochaines échéances consolideront davantage le système démocratique solide et durable en Tunisie, répondant aux aspirations du peuple et garantissant ses droits et libertés».

En réponse à un certain nombre de questions soulevées par les ambassadeurs, notamment concernant l’importance d’une approche participative, le ministre a affirmé que les prochaines élections se dérouleront dans les délais et sous la supervision de l’Instance supérieure indépendante des élections (Isie) et qu’un dialogue national sur la base des résultats de la consultation nationale et un référendum précéderont cette échéance.

La relance économie nationale a également été au cœur de cette rencontre, lit-on encore dans le communiqué, citant notamment un nouveau modèle de développement qui réponde aux défis actuels et qui assure une vie décente aux Tunisiens.

De leur côté, les ambassadeurs du G7 ont souligné l’importance de poursuivre le dialogue avec les différents intervenants, acteurs et composantes de la société civile sur les questions politiques et économiques, afin d’assurer un consensus et la pérennité des solutions proposées, tout en renouvelant l’engagement de leurs pays à accompagner la Tunisie, notamment dans ses négociations avec le Fonds monétaire international.

Y. N.