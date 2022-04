Ghannouchi dégagé à la sortie d’une mosquée à Mellassine : Ennahdha dénonce et accuse

Le parti islamiste Ennahdha est revenu ce samedi 9 avril 2022, sur le rassemblement de quelques citoyens qui ont dégagé Rached Ghannouchi, hier soir, à la sortie de la mosquée El-Marrakchi à Mellassine.

Qualifiant les faits de «tentative d’agression», le parti islamiste estime que le nombre de manifestants était insignifiant, tout en qualifiant ces dernier de «mercenaires chargé d’une mission précise, pour un agenda précis» lit-on dans le communiqué.

Le parti de Ghannouchi s’en est également pris aux médias ayant diffusé la nouvelle en indiquant : «certains médias locaux et arabes, dont le nombre ne dépassait pas celui du groupe rémunéré pour sa mission, ont transmis rapidement, à l’opinion publique, de fausses informations dans le cadre de la guerre menée contre le choix du peuple et contre les institutions démocratiques et constitutionnelles».

La même source a ajouté que Ghannouchi a été défendu par plusieurs personnes, notamment des fidèles, qui ont dégagé le petit groupe de la place… affirme encore Ennahdha.

Rappelons que des citoyens ont attendu, devant la mosquée de leur quartier, le chef du parti islamiste, qu’ils ont qualifié de «Zaïm des Frères musulmans», estimant qu’il cherche à gagner la sympathie des habitants qu’il a perdue après son échec cuisant durant la dernière décennie.

Lorsqu’ils l’ont aperçu, il lui ont demandé de dégager et en lançant notamment : «Assassin ! Criminel ! Tu n’as pas de place en Tunisie !».

Ces dernier n’ont pas tenté d’agresser le chef islamiste comme le prétend Enanhdha dans son communiqué, et la vidéo filmée en direct par l’un des participants, en témoigne.

Y. N.