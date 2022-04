Ghannouchi dégagé par des citoyens à la sortie d’une mosquée à Mellassine

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a été dégagé par des citoyens à la sortie d’une mosquée située à Mellassine (Tunis) : «Assassin ! Criminel ! Tu n’as pas de place en Tunisie !» ont-il notamment lancé, en l’accusant d’instrumentaliser la religion dans le but de chercher la sympathie des Tunisiens.

L’auteur de la vidéo, filmée devant la mosquée El Marrakech à Mellassine. et partagée sur Facebook, dans la soirée de ce vendredi 8 avril 2022, a qualifié Ghannouchi de «Zaïm des Frères musulmans», estimant que ce dernier instrumentalise la religion.

Tout en rappelant que le parti islamiste Ennahdha n’a rien apporté au quartier de Mellassine en particulier et à la Tunisie en général, lorsqu’il était au pouvoir, l’auteur de la vidéo a évoqué une décennie noire en lançant : «Tout le monde te déteste on n’en peut plus de toi ! Nous sommes contre tous ceux qui ont trahi la Tunisie et qui ont recours aux forces étrangères».

A sa sortie de la mosquée, les détracteurs de Ghannouchi lui ont lancé des «dégages», en l’accusant d’être derrières tous les maux de la Tunisie et d’être un intégriste qui cherche uniquement le pouvoir, et son intérêt au détriment de celui du peuple. On notera que quelques sympathisants du chef islamiste, qui se trouvaient sur les lieux, ont défendu ce dernier…

Y. N.