Tunis-Carthage : 4 lingots d’or saisis en possession d’un étranger, membre d’un réseau international de trafic de devises

La Direction de la douane tunisienne a annoncé l’arrestation, à l’aéroport de Tunis-Carthage, d’un voyageur étranger en possession de 4 lingots d’or dont la valeur est estimée à 2 millions de dinars (MD). Cette saisie a également permis la découverte d’un réseau international de trafic de devises étrangères.

Dans un communiqué publié ce samedi 9 avril 2022, la Douane a précisé que le voyageur s’apprêtait à quitter le territoire tunisien et a été soumis à une fouille qui a permis de découvrir les lingots d’or (15 kg). Il a alors proposé aux agents de la douane 30.000 dollars contre sa libération en affirmant que l’un de ses proches se trouvant à Tunis peut leur fournir l’argent immédiatement.

Les agents ont prétendu accepter le pot-de-vin et ont ainsi pu arrêter le complice, en possession des devises étrangères, à l’extérieur de l’aéroport, ajoute la même source.

L’enquête menée par les services de la douane en coordination avec le Pôle judiciaire économique et financier a révélé que les suspects sont membres d’un réseau international de trafic de devises et que les sommes étrangères transférées illégalement par celui-ci, s’élève à plus de 2 MD.

Y. N.