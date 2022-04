Le Pôle judiciaire antiterroriste enquête sur la cyberattaque contre la Banque centrale de Tunisie

Le Parquet près le pôle judiciaire antiterroriste a ouvert une enquête, aujourd’hui, lundi 11 avril 2022,suite à la cyberattaque ayant visé, le 23 mars dernier, la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le bureau de communication du Tribunal de première instance de Tunis, a affirmé que le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a été chargée de l’enquête, ouverte sur la base des dispositions de la loi antiterroriste, sur fond «d’adhésion volontaire à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, dans une organisation ou entente terroriste en rapport avec des infractions terroristes et la constitution d’organisation et d’une entente en rapport avec les infractions terroristes et l’incitation à tout cela», lit-on dans le communiqué diffusé par l’agence Tap, ce lundi.

La même source a fait savoir que les auteurs présumés de la cyberattaque devront également répondre aux accusations «d’atteinte aux systèmes informatiques ou aux services publics par quelque moyen que ce soit, aux équipements, aux moyens de transport ou infrastructure, aux sites électroniques et la fourniture de documents et images au profit d’une organisation ou entente terroriste en rapport avec les infractions terroristes prévues à l’article 14 de la même loi antiterroriste».

Rappelons que les services de la BCT et ceux de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) étaient parvenus à maîtriser la cyberattaque tout en affirmant que toutes les données du système d’information de la BCT sont intègres et intactes.

Y. N.