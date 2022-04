Législatives-Tunisie : Le Courant populaire pour un scrutin uninominal à deux tours

Tweet Share Messenger

Tout en réaffirmant la necessité de réformer la loi électorale, le Courant populaire s’est exprimé en faveur d’un scrutin uninominal à deux tours, lors des législatives prévues en décembre prochain.

C’est ce qu’a annoncé Mohsen Nabti porte-parole du Courant populaire, dans une déclaration ce lundi 11 avril 2022 à l’agence Tap, estimant que ce mode «est simple et facile à mettre en œuvre, et qu’l contribue à rationaliser la vie politique et à unir les forces partageant les mêmes sensibilités et orientations».

Il estime également, qu’un scrutin uninominal à deux tours, rapproche le député de ses électeurs, tout en rappelant que ce mode «est adopté dans les plus anciennes démocraties d’Europe et dans la plupart des pays d’Amérique latine» et en réaffirmant par ailleurs, la position de son parti quant à la necessité de mettre en place des réformes du régime politique et du système électoral.

Y. N.