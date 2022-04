Gouvernement-UGTT : Najla Bouden reçoit Noureddine Taboubi

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, a reçu ce mardi 12 avril 2022, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

La réunion a porté sur la situation générale du pays, ainsi que sur les moyens d’établir un dialogue permanent et périodique entre le gouvernement et la centrale syndicale sur les questions les plus importantes, notamment la préservation du pouvoir d’achat des citoyens ou la lutte contre la hausse des prix, indique un communiqué de la présidence du gouvernement, ajoutant que les deux parties ont également discuté du développement de nouvelles visions et perceptions afin de créer une dynamique économique pour surmonter les difficultés liée à la situation économique et sociale.

La réunion a représenté une opportunité pour préparer la prochaine réunion, prévue vendredi prochain, entre les membres du gouvernement et le bureau exécutif de l’UGTT, qui sera une occasion renouvelée de négocier un certain nombre d’axes, et d’aboutir à des résultats quant aux accords en suspens et qui n’ont pas été appliqués, ajoute la même source.

Y. N.