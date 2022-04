Natasha Franceschi Chargée d’Affaires à l’ambassade des États-Unis en Tunisie

Dans un communiqué publié ce mardi 12 avril 2022, l’ambassade des États-Unis en Tunisie a annoncé que l’ancien ambassadeur américain Donald Blome a désigné Natasha Franceschi en tant que chargée d’affaires, lors d’une cérémonie organisée vendredi dernier.

Membre de carrière du corps des cadres supérieurs du service diplomatique du département d’État des États-Unis, Natasha Franceschi, qui a entamé sa mission à Tunis en tant que chef de mission adjointe en novembre 2021, a donc pris officiellement ses fonctions de Chargée d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis en Tunisie.

Titulaire d’une licence en lettres du Swarthmore College et d’un Master en droit et diplomatie de la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’université Tufts, elle avait auparavant occupé plusieurs postes : chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Bratislava, en Slovaquie, directrice du bureau des affaires du Caucase et des conflits régionaux du département d’État, directrice adjointe du bureau des affaires de la péninsule arabique, conseillère politique adjointe à l’ambassade des États-Unis à Bagdad et conseillère politique adjointe à la mission des États-Unis auprès de l’OTAN, où elle supervisait les relations de l’OTAN avec ses partenaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Natasha Franceschi a occupé divers postes à Islamabad, Nour-Soultan, Sarajevo, Moscou et Washington au sein des Bureaux des affaires proche-orientales et politico-militaires du Département d’État, ajoute l’ambassade, en rappelant que Mme Franceschi est née et a grandi dans le comté de Sonoma, en Californie et qu’elle est lauréate de nombreux prix du département d’État américain.

Y. N.