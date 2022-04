Stafim inaugure un nouveau réparateur Peugeot, Citroën et Opel à Zaghouan

Le Groupe Stafim a renforcé son réseau en Tunisie, en inaugurant, le 1er avril 2022, un nouveau réparateur agrée multimarque (Peugeot, Opel et Citroën) à Zaghouan, sur la Route de Tunis Rouaiguia.

L’inauguration officielle s’est déroulée en présence de Abderrahim Zouari, vice-président du Groupe Stafim, Haithem Yahyaoui, propriétaire du nouveau réparateur agréé Express Mechanical Services, ainsi que les officiels de la région de Zaghouan : Ghazi Massoud, 1er délégué, Zine El Abidine Dhaouadi, délégué, et Tarak Zougari, maire de Zaghouan, qui ont félicité M. Yahyaoui pour la qualité des équipements mis en place et encouragé de tels investissements qui non seulement créent de l’emploi mais prouvent le potentiel qu’il y a dans la région.

Ce nouveau centre de réparations multimarque s’étend sur une superficie totale de 370 m² qui comprend un atelier de mécanique, équipé de trois ponts ainsi qu’un magasin de pièces de rechange d’origine et ce, conformément aux standards internationaux du constructeur.

Le réseau Stafim, le plus important en Tunisie, compte désormais 56 points de vente répartis sur tout le territoire, ayant pour objectif de s’approcher des clients des 3 marques qu’elle représente afin de mieux les accueillir et les servir.