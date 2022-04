Tunisie : L’arbitre Naïm Hosni suspendu durant deux mois (FTF)

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce que la Direction nationale d’arbitrage a décidé de suspendre l’arbitre Naïm Hosni pendant deux mois.

Naïm Hosni, qui a arbitré la rencontre de la 13ème journée de la Ligue 1, ayant opposé l’ES Hammam-Sousse à l’US Ben Guerdane, a été convoqué, hier, concernant un penalty litigieux sifflé à la 92ème minute du jeu, en faveur de Ben Guerdane, et qui a suscité la polémique et des protestations dans les rangs de l’équipe adverse et de ses supporteurs.

A l’issue de sa réunion la DNA a décidé de le suspendre pour deux mois.

Y. N.