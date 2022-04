Cinéma tunisien : « À moitié d’âme » de Marwen Trabelsi sélectionné au Souss-International Short-film Festival au Maroc

Le film tunisien « A moitié d’âme » réalisé par Marwen Trabelsi fera partie de la compétition de la 14e édition du Festival international du court-métrage de Souss au Maroc.

Produit par le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et « Libre Production, Cinéma et Audiovisuel », « A moitié d’âme » qui dure une vingtaine de minutes et qui met à l’affiche Abdelkader Ben Saïd et Emna Halfaoui avait fait sa première mondiale dans le cadre de ce festival où il était en compétition officielle dans la catégorie des courts-métrages de fiction.

Le court-métrage était également dans la compétition officielle de la 11e édition du Festival du Film africain de Louxor. Le jeune cinéaste vient d’annoncer sur sa page Facebook que son film ferait aussi partie de la prochaine édition du Festival international du court-métrage de Souss au Maroc, prévue d’avoir lieu au mois de mai prochain.

F.B