Commercialisation du chocolat Kinder en Tunisie : Les clarifications des ministères de la Santé et du Commerce

Après la découverte de nombreux cas d’intoxication par des salmonelles (une bactérie provoquant de violents maux de ventre et de la fièvre, dangereuse pour les plus fragiles) en Europe, dus à la consommation de certains produits belges de la marque de chocolat Kinder, les ministères de la Santé et du Commerce tunisiens ont publié des clarifications quant à la commercialisation de ces produits en Tunisie.

A travers un communiqué conjoint, publié ce mercredi 13 avril 2022, les deux ministères ont assuré qu’aucun des produits causant cette intoxication (Kinder Surprise, Kinder Schoko-Bons, Kinder Mini Eggs et Kinder Happy Moments) n’a été importé, par les voies légales, de Belgique.

Les départements gouvernementaux ont, par ailleurs, appelé à la vigilance à ne pas acheter les produits commercialisés dans les marchés parallèles.

C. B. Y.