Tunisie : Hommage à Feue Eya Guezguez

De nombreuses institutions sportives nationales et internationales ont rendu hommage à la jeune skippeuse tunisienne Eya Guezguez, décédée dans un tragique accident survenu, dimanche, lors d’un entraînement avec l’équipe nationale.

«Nous tenons à transmettre nos sincères condoléances à la famille d’Eya, aux amis, à la communauté olympique en Tunisie et à la communauté des voiles en cette période difficile. Nos pensées et nos prières sont avec eux», a commenté le Comité international des Jeux méditerranéens, ce mercredi 13 avril 2022 , tout en affirmant être dévasté par le décès de la jeune sportive, qui avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Cette triste nouvelle dans le monde de la voile et du sport olympique a également fait réagir le Comité International Olympique (CIO), qui a annoncé que «Le monde de la voile est en deuil», et dont le président, Thomas Bach, s’est exprimé en ces termes : «Je suis choqué par l’information du décès de la navigatrice Eya Guezguez. Elle était un talent inspirant et un modèle pour sa génération. Sa participation à Tokyo au côté de sa sœur jumelle Sarra continuera de motiver les jeunes filles à travers le monde».

Eya Guezguez (17 ans) naviguait en compagnie de sa sœur jumelle Sarra lorsque leur bateau a chaviré en raison de vents violents. Eya est décédée des suites de l’accident, tandis que sa sœur, qui naviguait également avec elle lors des Jeux de Tokyo, a survécu.

Outre le ministère tunisien des Sport, du Comité National Olympique Tunisien (Cnot) ou encore la Fédération tunisienne de Voile, de nombreuses équipes de Voile, notamment de l’Algérie, la France ou du Canada ont adressé leur amitié et leurs condoléances à l’équipe Tunisienne et à la famille d’Eya Guezguez, tout comme l’ambassade du Canada en Tunisie qui a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de la jeune navigatrice partie à la fleur de l’âge.

Eya Guzeguez était une brillante élève du Lycée pilote de l’Ariana, qui lui a également rendu hommage et présenté ses condoléance à la famille de la regrettée, ainsi qu’à tous ses camarades, dévastés par ce drame et qui décrivent Eya, notamment, comme «Une fille souriante pleine d’énergie courageuse ambitieuse… toujours aimable, aimée de tous et qui répand la joie partout où elle passe»…

Y. N.