Tunisie : Ridha Chkondali avertit contre l’escalade des prix

Dans une déclaration à Mosaïque FM aujourd’hui, mercredi 13 avril 2022, l’économiste Ridha Chkondali a mis en garde contre ce qu’il a appelé «l’escalade des prix», notant que les prix de la plupart des produits dans les espaces commerciaux enregistrent une hausse presque quotidienne.

«Depuis août 2021, le taux d’inflation suit une tendance ascendante qui ne faiblit pas, puisqu’il est passé de 6,2 % en août 2021 à 7,2 % en mars 2022, mais cela ne veut rien dire face à l’inflation des prix des produits de base. comme les œufs dont le prix a augmenté de 22,2%, l’huile d’olive de 20,6%, des fruits de 18,9%, de la volaille de 14,1%, des matériaux de construction de 11,2%, et des habits et chaussures de 9,8%», a déclaré M. Chkondali, tout en exprimant, également, sa crainte de voir la Tunisie revivre le scénario libanais, par allusion à la faillite du système financier de ce pays du Proche-Orient.

«Le président de la république, Kaïs Saïed, doit remédier rapidement à cette situation, car le pouvoir d’achat continue de se détériorer et c’est la classe moyenne qui supporte le plus lourd fardeau de la hausse continue du taux d’inflation», a insisté l’économiste, en avertissant contre «l’arrêt de la consommation, qui est l’un des trois principaux moteurs de la croissance économique, après l’arrêt des deux autres : l’investissement et l’exportation».

«Si la Tunisie ne parvient pas à un accord avec le Fonds monétaire international dans les meilleurs délais, il y aura un problème au niveau de la mobilisation des ressources extérieures pour financer le budget de l’État. Et on sera obligé de recourir à l’endettement intérieur à travers la Banque centrale et les banques, ce qui nécessitera l’injection de très importantes liquidités et entraînera une forte fluctuation des prix qui ne pourra plus être contrôlée», a encore averti l’économiste.

I. B.