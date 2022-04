La Tunisie annonce une nouvelle hausse des prix des carburants

Tweet Share Messenger

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et celui du Commerce ont annoncé, hier soir, mercredi 13 avril 2022, dans un communiqué conjoint, une nouvelle hausse des prix de certains produits pétroliers en Tunisie, à compter d’aujourd’hui, jeudi 14 avril.

Les prix, après augmentation, s’établissent comme suit :

– essence super sans plomb 2 330 millimes le litre, soit une augmentation de 110 millimes par litre;

– essence super sans plomb premium : 2 600 millimes le litre (+240 millimes/litre);

– gasoil : 1 790 millimètres le litre (+85 millimes/litre);

– gasoil sans soufre 2 010 millimes le litre (+95 millimes/litre);

– Gasoil sans souffre premium : 2 310 millimètres le litre (+ 210 millimes/litre).

Les deux ministères ont expliqué cette augmentation par le souci de sécuriser l’approvisionnement régulier du marché intérieur, compte tenu de la crise mondiale actuelle et des turbulences et risques sur les marchés de l’énergie liés à la réduction des approvisionnements et au coût élevé des produits pétroliers.

Ils ont indiqué que le suivi de l’évolution des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux indique qu’ils ont atteint des niveaux record au cours du premier trimestre de cette année, dépassant le seuil de 101 dollars le baril. Alors que chaque hausse d’un dollar par baril entraîne des besoins de financement supplémentaires pour les hydrocarbures, l’électricité et le gaz, de l’ordre de 140 millions de dinars par an, sachant que la Tunisie est parmi les pays qui subventionnent les prix des carburants à un coût qui dépasse la moitié du budget alloué aux dépenses d’investissement.

En 2022, le gouvernement prévoit de continuer à soutenir les secteurs des carburants, des produits de base et des transports, avec un montant total d’environ 7,2 milliards de dinars, ce qui constitue 15,4% des dépenses budgétaires et 5,3% du PIB.

Dans son budget pour l’exercice 2022, le gouvernement avait estimé les besoins de financement nécessaires pour les hydrocarbures, de l’électricité et du gaz à environ 1,5 milliard de dinars, sur la base de plusieurs indicateurs, dont le prix du pétrole à 75 dollars le baril de Brent et le taux de change de 2,920 dinars pour un dollar, alors qu’un dollar coûte désormais plus de 3 dinars.

I. B.