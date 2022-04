La Tunisie s’apprête à valider sa stratégie de mise en œuvre de la Zlecaf

Tweet Share Messenger

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations de la Tunisie organise, vendredi 15 avril 2022, un atelier de validation de la Stratégie nationale pour la mise en œuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf) ou Continental Free Trade Area (CFTA).

Cette rencontre, qui se tiendra à l’hôtel Grand Tunis, à l’Ariana, sera l’occasion de présenter la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la Zlecaf mise au point par le ministère du Commerce et du Développement des exportations avec l’appui de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Union européenne (UE).

Cette stratégie analyse les avantages comparatifs de la Tunisie pour mieux favoriser la diversification de son économie et le développement de chaînes de valeur. Elle a pour ambition de permettre à la Tunisie de saisir au mieux les opportunités offertes par la Zlecaf et d’apporter un nouveau dynamisme à son intégration économique dans le commerce intra-africain.

Financé par l’UE, l’atelier connaîtra la participation de représentants d’organismes publics, d’experts nationaux et internationaux en douane, transport-transit international, commerce extérieur, intégration régionale, et des représentants du secteur privé, et de la société civile avec l’objectif de valider la stratégie.

On peut assister à l’atelier en ligne sur Zoom.