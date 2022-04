Le théâtre El Hamra dévoile sa programmation ramadanesque

L’espace El Hamra au centre-ville de Tunis vient d’annoncer sa programmation ramadanesque qui commence ce soir jeudi 14 avril avec le nouveau spectacle de Rochdi Belgasmi.

Le monde de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle en général revit en ce moment après deux ans de stagnation à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Comme de nombreux espaces culturels, le Théâtre El Hamra, l’un des plus anciens de Tunis, invite le public à découvrir des créations tunisiennes récentes entre chorégraphie, théâtre et musique, et ce à partir de ce soir.

La programmation commence avec la toute nouvelle création chorégraphique de Rochdi Belgasmi « Chghol » (ce soir et demain), présentée il y a quelques semaines à la station d’art B7L9.

Au programme également un concert musical de la chanteuse Raoudha Ben Abdallah et Mouna Chtourou réunies autour du projet « Zaman El Wasl ».

F.B