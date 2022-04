Tunisie : Le parti de Ghannouchi salue l’initiative de Néjib Chebbi

Chebbi & Ghannouchi.

A l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le parti islamiste Ennahdha a publié, ce jeudi 14 avril 2022, un communiqué pour revenir sur la situation politique en Tunisie, et a salué, à l’occasion l’initiative d’Ahmed Néjib Chebbi, quant à la formation d’un Front de Salut national.

Dans son communiqué, Ennahdha estime que «l’appel du militant Ahmed Néjib Chebbi aux forces politiques et civiles ainsi que les organisations nationales, sans exclusion, est une démarche positive», tout en exprimant sa disposition à soutenir toute orientation visant « à unifier les efforts pour contrer le coup d’Etat et proposer des alternatives et des solutions pour sortir le pays de la crise».

Le parti islamiste a également fait porter la responsabilité au président de la république et à au gouvernement en les accusant d’avoir «échoué à diriger le pays, d’être incapable de maîtriser la hausse des prix et les pénuries des denrées alimentaires et des médicaments, en particulier durant le mois de Ramadan», tout en dénonçant «la montée de la violence et de la criminalité…».

