Tunisie : Décès de l’écrivain, historien, et producteur Moncef Charfeddine

Tweet Share Messenger

Moncef Charfeddine écrivain, historien, et producteur de radio et de télévision est décédé aujourd’hui, vendredi 15 avril 2022, à l’âge de 94 ans.

Moncef Charfeddine a fait ses études primaires et secondaires à Sousse sa ville natale, puis au collège Sadiki à Tunis, où il obtenu son baccalauréat, avant de poursuivre ses études à la Sorbonne où il a obtenu une licence en lettres arabes. Amoureux du théâtre et du cinéma, il a, durant les années passées à Paris, vu systématiquement une pièce par jour et a participé à diverses activités théâtrales.

De retour en Tunisie, il a d’abord été enseignant dans différents établissements, notamment au Collège Classique de Garçons de Sousse et au collège Sadiki.

Il a notamment assuré la Direction Artistique de la section Théâtrale de la Société Musicale La Sahélienne, ou encore la Troupe théâtrale du Lycée de Garçons de Sousse, et a été l’un des fondateurs de la Société Théâtrale El Masrah al Hadith et du Ciné clubs, entre autres activités artistiques.

Homme de lettres et historien du théâtre tunisien, il a fondé, en 1975, la Maison d’Édition Ibn Charaf qui a édité, son premier livre La Presse Humoristique en Tunisie, ainsi que la Revue Culturelle et Sportive Forum, dont il a été le rédacteur en Chef.

Auteur de nombreux livres, dont le Cinquantenaire de l’Étoile Sportive du Sahel, dont il était un fervent supporteur, ou le dernier en date « Bourguiba et ses frères, le théâtre, la culture et d’autres sujets », Moncef Charfeddine a également écrit sur le théâtre le cinéma et la musique, publié de nombreux articles dans plusieurs journaux et magazines et a produit à la télévision et à la radios plusieurs émissions et séries, dont « Deux siècles

de Théâtre en Tunisie », la RTT, l’émission « Tunisie, Figures marquantes », pour RTCI , « Noujoum el Masrah », à Radio Tunis, ou encore « le Monde du Cinéma », « Ciné-Club », « Pages d’Histoire du Théâtre Tunisien », à la télévision tunisienne.

Y. N.