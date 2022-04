«L’Ukraine au cœur» : Une anthologie de poésie pour la paix

Une anthologie «L’Ukraine au cœur» vient de paraître aux Ed. Al Manar, à Paris. Vingt-deux poètes apportent leur voix pour dire leur solidarité, dénoncer la brutalité, les crimes de guerre, sans confondre les peuples et leurs dirigeants, coupables de malheurs.

Parmi les textes, figurent ceux des poètes Jacques Ancet, Albert Bensoussan, Tahar Bekri, Francis Combes, Hafid Gafaiti, Sylvie Germain, Venus Khoury-Ghata, Abdellatif Laâbi, Angèle Paoli, Bernard Perroy…

«Comme tant d’autres mégalomanes bellicistes, passés et présents, Poutine déploie une rhétorique d’un cynisme glaçant pour justifier sa folie prédatrice. L’écoute et le croit qui a des oreilles bouchées à l’étoupe de la crainte, de la soumission ou de l’égarement dû à la désinformation. Qui a le souci de la véracité des faits entend et dénonce ces mystifications, ce que font les historiens intègres, les journalistes impartiaux, les analystes politiques rigoureux. Qui a une intelligence intime de la langue, aiguë de la vie et inconditionnelle de la liberté, dit ce qu’il en est de la réalité. Ce sont les poètes», écrit Sylvie Germain, dans son texte.