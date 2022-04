Tunisie-Dialogue national : Le président Saïed reçoit des membres de l’Utap

Tweet Share Messenger

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed, a reçu, aujourd’hui vendredi 15 avril 2022 au palais de Carthage, des membres du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), et ce dans le cadre du dialogue national, annonce la présidence de la république.

Lors de cette rencontre, Kaïs Saïed est revenu sur la consultation nationale, en affirmant que les résultats ont démontré que le secteur de l’agriculture et de la pêche est au premier rang des secteurs qui réaliseront le salut économique.

Le président a également évoqué les difficultés rencontrés par les agriculteurs et par les ouvriers et ouvrières agricoles en particulier, du grand rendement au quotidien contre un faible revenu, ainsi que des risques et les dangers auxquels ils sont confrontés.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, souligné la necessité d’atteindre l’autosuffisance, appelant au retour des semences tunisiennes pour que la Tunisie ne reste pas dépendante.

Le communiqué de Carthage ajoute que la rencontre a également porté sur des questions générales liées à l’agriculture et à la pêche, ou encore aux circuits de distribution et à la spéculation.

On notera que le président de l’Utap Abdelmajid Ezzar, visé par une enquête pour abus de confiance qualifié, suite à des soupçons liés à la spéculation sur le marché, au monopole et à la manipulation des prix, n’était pas présent lors de cette rencontre.

Y. N.