Tunisie : Ennahdha prépare Chebbi pour succéder à Saïed

Noureddine Bhiri et Ahmed Nejib Chebbi.

Dans un communiqué publié jeudi 14 avril 2022, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le parti islamiste Ennahdha affirme son soutien à l’initiative politique de Ahmed Nejib Chebbi appelant à la formation d’un large front politique… pour faire échec au programme du président de la république Kaïs Saïed .

Ennahdha a souligné son soutien à toute approche visant à unifier les efforts pour faire face à ce qu’elle qualifie de «coup d’État» (à savoir l’annonce des mesures exceptionnelles par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet) et à «offrir des alternatives et des solutions pour sortir le pays de ses multiples crises.»

Ahmed Néjib Chebbi avait appelé, le 9 avril, à la constitution d’un Front national de salut, qui viserait, selon lui, à sauver la Tunisie et à la remettre sur le chemin de la démocratie, expliquant que ce front «aura pour mission d’élaborer un programme pour sortir la Tunisie de la crise et mettre en place les réformes politiques nécessaires».

Soit, une sorte de contre-programme pour contrecarrer et faire échouer celui proposé par le président de la république Kaïs Saïed et qui consiste en un référendum, le 25 juillet, sur les réformes du système politique, et des législatives anticipées, le 17 décembre, pour rétablir le processus démocratique et la normalité constitutionnelle.

Le parti islamiste, qui prépare visiblement un coup d’Etat et a déjà adoubé M. Chebbi pour prendre la place de M. Saïed, en cas d’exacerbation de la crise et de vacance du pouvoir, a également appelé dans sa déclaration à mettre fin à ce qu’il a décrit comme «l’utilisation du ministère de l’Intérieur pour museler les opposants politiques à l’autorité existante.»

Tout en tenant le président Saïed et son gouvernement pour responsables de l’échec dans la conduite des affaires du pays, du fardeau fiscal infligé aux citoyens, de l’incapacité à contrôler les augmentations excessives des prix et de la pénurie importante de plusieurs denrées alimentaires de base, Ennahdha a exprimé «son attachement à la souveraineté du pays et à son respect de cette souveraineté dans toutes ses politiques, ainsi que son rejet de la surenchère populiste de certains qui attribuent la médaille du patriotisme à certains et accusent les opposants de trahison et de fraude.»

Le parti islamiste a aussi souligné «l’importance de la politique d’ouverture et de partenariat avec les pays frères et amis, qui ont donné un coup de main et des conseils pour soutenir la stabilité politique et la reprise économique en Tunisie.»

I. B.

