Tunisie : La journaliste Chahrazed Akacha libérée

Placée en garde à vue, hier, Chahrazed Akacha journaliste et directrice du journal Scoop Info a été libérée, ce vendredi 15 avril 2022, comme en témoigne une photo postée par l’ancien député islamiste Samir Dilou, avocat de son état.

Sa mise en détention pour 24h, décidée par le procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de l’Ariana, fait suite à des posts qu’elle a publiés sur son compte Facebook, où elle a notamment accusé le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine d’avoir chargé des agents de police de l’agresser, en accusant l’un d’entre eux d’avoir même menacé de la violer : «Tu as lâché tes chiens Charfeddine ? Ils m’ont violentée et m’ont enlevé min hijab… Ils m’ont interceptée et fouillé ma voiture et l’un d’eux a menacé d’abuser…», a-t-elle écrit.

Elle a été accusée d’avoir «nuit aux tiers ou perturbé leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications», en vertu de l’article 86 du code des télécommunications, ce que le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait dénoncé, en déplorant un «acharnement, qui survient dans une période où une pression est exercée sur les activistes et tous ceux qui s’opposent au mode de gestion du pays et les défenseurs des droits humains».

Y. N.