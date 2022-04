L’hôpital Charles-Nicolle de Tunis s’équipe d un séquenceur de génomes

Tweet Share Messenger

Un séquenceur de génomes, don du Japon, sera installé à l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis, le plus grand hôpital en Tunisie, au cours d’une cérémonie qui se tiendra le lundi 18 avril 2022, en présence de Ali Mrabet, ministre de la Santé, et Shimizu Shinsuke, ambassadeur du Japon en Tunisie. Le nouvel équipement vise à renforcer les capacités de détection et d’analyse de l’hôpital dans la lutte contre la Covid-19.

Seront également présents à la cérémonie Souad Sedraoui, directrice générale de l’hôpital, Ueno Shuhei, représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), ainsi que le Pr. Mishima Hiroyuki, de l’université de Nagasaki.

L’installation de ce laboratoire national de référence dans la lutte contre la Covid-19 vise à soutenir le personnel dans la détection et l’analyse rapide du Sars-Cov-2 et les nouveaux variants pour une meilleure réponse à la pandémie.

Par la maîtrise de son utilisation, cet analyseur de génomes permettra non seulement de renforcer la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et contre les épidémies ou pandémies qui pourraient apparaître dans le futur, mais il servira aussi à lutter contre les maladies rares.

Grâce au séquençage à haut débit, il sera désormais possible de contourner l’errance diagnostique et de poser rapidement et efficacement le bon diagnostic et indiquer la meilleure prise en charge du patient, et mettre en place la prévention de la récurrence de la maladie.

Enfin, ce séquenceur sera d’un très grand apport pour le diagnostic moléculaire et la caractérisation génomique des cas de cancer, ce qui est une étape majeure pour la médecine de précision en prescrivant la bonne molécule la plus efficace en fonction de l’environnement génomique, épigénétique et même environnemental de la tumeur.

Dans le cadre de cette opération, un séminaire en ligne a été conduit par Pr. Mishima Hiroyuki, de l’université de Nagasaki, pour l’échange d’expérience sur l’utilisation du système de séquençage de génomes en réponse à la Covid-19, mais aussi son application pour le séquençage et l’analyse du génome humain.

La cérémonie du 18 avril prévoit une démonstration de l’utilisation du séquenceur par le personnel du laboratoire.