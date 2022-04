Révision de la loi électorale en Tunisie : Le PDL manifeste devant le siège de l’Isie

Le Parti destourien libre (PDL) a organisé ce samedi 16 avril 2022 un rassemblement devant le siège de l’Instance supérieure indépendant pour les élections (Isie) pour protester contre la révision de la loi électorale que prévoit le président de la république, estimant que cette procédure ne doit pas être opérée en dehors du cadre légal.

La présidente du PDL, Abir Moussi estime que l’Isie ne doit pas se soumettre aux volontés du président de la république Kaïs Saïed, en le laissant imposer ses décisions, et doit intervenir et l’appelle de ce fait, à se conformer aux lois en vigueur en tant qu’instance indépendante «au lieu de chercher à avoir la paix et à se positionner en tant qu’agent d’exécution».

Elle a en outre accusé le chef de l’Etat de vouloir exclure la famille destourienne de la scène politique, et a souligné la necessité d’assainir le climat électoral, considérant que le problème réside dans le mode du scrutin et les bureaux régionaux, tout en affirmant que la situation de la Tunisie exige l’organisation de législatives dans les meilleurs délais, pour que le prochain Parlement entame toutes les réformes nécessaires, a-t-elle dit.

Tout en dénonçant le silence de l’Isie face aux abus qui se préparent, Abir Moussi a réaffirmé son rejet des démarches prévues par Kaïs Saïed : «On ne peut pas à la veille d’une échéance électorale, en changer les règles, d’autant les législatives sont un rendez-vous important pour le peuple tunisien qui attend de vrais changements».

Y. N.