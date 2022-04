Tunisie : autorisation du travail après 22 heures durant la 2e moitié de ramadan

Dans un communiqué publié ce samedi 15 avril 2022, le ministère des Affaires sociales annonce sa décision d’autoriser les travailleurs et les travailleuses à travailler après 22 heures du soir et pendant les jours de repos hebdomadaire et ce durant la deuxième quinzaine du mois de ramadan 1443 de l’an hégirien.

Les personnes concernées par cette décision sont celles exerçant dans les établissements commerciaux, de services, les cafés et les établissements similaires et cette décision a été prise en tenant compte des particularités du mois de ramadan, où les citoyens veillent tard et préfèrent faire leurs emplettes au cours de la soirée, surtout durant la seconde moitié du mois saint musulman.