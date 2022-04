Tunisie : Dates de la 33e édition des JCC 2022

Tweet Share Messenger

La 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) se tiendra du 29 octobre au 5 novembre 2022.

Cette 33ème session se tiendra sous la direction générale de Sonia Chamkhi, nommée à la tête des JCC le 1er avril courant et sous la direction artistique su cinéaste Ibrahim Letaeif.





Cinéaste et écrivaine Sonia Chamkhi, membre du Parlement des écrivaines francophones, est titulaire d’un doctorat en cinéma, audiovisuel et télévision de l’université Panthéon-Sorbonne et enseigne le design image et la pratique audiovisuelle à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis.

Elle a également occupé le poste de directrice générale du Centre national du cinéma et de l’image en 2020.

Y. N.