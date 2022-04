Journée internationale des sites et monuments : Entrée gratuite au Palais Ennejma Ezzahra

À l’occasion de la journée internationale des sites et monuments, le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) annonce que le palais Ennejma Ezzahra et ses jardins paradisiaques seront ouverts exceptionnellement et gratuitement, demain, lundi 18 avril 2022 de 9h à 15h.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

Palais Ennejma Ezzahra, siège du Centre des musiques arabes et méditerranéennes (institution placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles.), est une demeure patricienne construite par le baron Rodolphe d’Erlanger entre 1912 et 1922, en contrebas du village de Sidi Bou Saïd, à 17 km au nord de Tunis.

Le CMAM abrite le siège de la Phonothèque nationale tunisienne pièce maîtresse chargée de la collecte du patrimoine musical tunisien, en vue de le conserver, de le diffuser et de le mettre à la disposition des chercheurs en matière de musique. Il abrite également un atelier de lutherie destiné aussi bien à la restauration de sa collection d’instruments de musique qu’à la réalisation de recherches en matière d’organologie.

Le centre, qui se définit comme un complexe culturel multidisciplinaire consacré à la musique dans ses différents domaines, est lauréat du Prix Honoris Causa, décerné par le Conseil International de la Musique relevant de l’UNESCO (1997) du Prix Lois-al Faruqi (2008), décerné par la Société d’Ethnomusicologie de l’Université de l’Indiana (Etats-Unis). et du Prix de l’Académie arabe de musique relevant de la Ligue des Etats arabes (2010).

Communiqué