Deux nouveaux billets de 5 et de 50 dinars : La Banque centrale de Tunisie confirme la rumeur (Photos)

Tweet Share Messenger

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a confirmé, ce lundi 18 avril 2022, qu’elle s’apprête à mettre en circulation deux nouveaux billets de banque de 5 dinars (type 2022) et 50 dinars (type 2022) qui circuleront concomitamment avec les billets de banque actuels.

La BCT a publié un communiqué, suite à la circulation d’informations à ce propos, en précisant qu’elle informera le public prochainement, conformément aux procédures d’usage, de la date de la mise en circulation de ces deux nouveaux billets de banque et de leurs caractéristiques techniques.

Rappelons que la rumeur a circulé sur les réseaux sociaux , depuis quelques jours, et que des exemplaires de ces billets ont même été diffusés :





Il s’agit donc d’un billet de 5 dinars à à l’effigie de l’ingénieur et militant de gauche et ingénieur agricole, Slaheddine Amami qui avait initié la réforme du système hydrologique, et d’un autre de 50 dinars à l’effigie de l’ancien Premier ministre tunisien, Hédi Nouira et d’un autre de l’ancien ministre du Commerce dans le gouvernement de Tahar Ben Ammar avant de se voir confier le nouveau ministère des Finances dans le cabinet Bourguiba. Ce dernier lui confie la mission de créer et structurer la Banque centrale de Tunisie qu’il dirige de sa fondation en 1958 à 1970.

Y. N.