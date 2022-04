« Interactions » : Une exposition de groupe à l’espace Aïn

L’espace Aïn à la banlieue nord de Tunis accueille en ce moment l’exposition de groupe « Interactions » réunissant six artistes plasticiens.

L’espace Aïn dirigé par Mohamed Ayeb a l’habitude de réunir des artistes de différents univers souvent autour d’expositions de groupe qui mettent à l’honneur surtout les nouveaux talents.

Pour sa nouvelle exposition qui a démarré au début de ce mois et qui se poursuit jusqu’au 21 avril, la galerie phare des Jardins de Salammbô invite six plasticiens : Trois artistes femmes et trois artistes hommes (Abdelmalek Allani, Abdelmajid Ayed, Saida Dridi, Alia Ksouri, Abdelhamid Sakli et Fatma Samet).

26 œuvres d’art sont en ce moment exposées à la galerie entre des tableaux huile et acrylique sur toile, aquarelle, mais également de la tapisserie.

F.B