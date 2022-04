Tunisie : Des anciens députés reçus par Ahmed Néjib Chebbi pour discuter du Front de salut national

Ahmed Néjib Chebbi, a reçu lundi 18 avril 2022, au siège du parti Amal, un groupe d’anciens députés notamment de la coalition islamiste Al-Karama, ou encore Ennnahdha et Qalb Tounes, opposés aux mesures du 25 juillet décidées par le chef de l’Etat et qu’ils qualifient de «coup d’Etat».

«Rencontre avec des représentants de différents blocs parlementaires», indique Ahmed Nejib Chebbi sur sa page Facebook, où il a posté la photo immortalisant cette rencontre, qui avait pour but de discuter du Front de salut national et à laquelle ont notamment pris part Seifeddine Makhlouf et Yosri daly (Al-Karama), Samira Chaouachi (Qalb Tounes), Imed Khemiri (Ennahdha) et Samir Dilou qui avait annoncé sa démission du parti islamiste depuis septembre 2021.

Rappelons que le 9 avril courant, Ahmed Nejib Chebbi avait annoncé lors d’un rassemblement de protestation devant le théâtre municipal de Tunis, sa volonté de lancer une nouvelle initiative baptisée Front de salut national, en vue «d’élaborer un programme pour sortir le pays de la crise et mettre en place les réformes politiques nécessaires», dit-il, en appelant mes forces politiques et civiles ainsi que les organisations nationales, à le rejoindre dans sa démarche.

Initiative, que le parti de Rached Ghannouchi a salué, lundi dernier, tout en exprimant sa disposition à soutenir toute orientation visant « à unifier les efforts pour contrer le coup d’Etat et proposer des alternatives et des solutions pour sortir le pays de la crise».

Y. N.