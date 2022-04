Tunisie – Ligue 1 : Le CSS accompagne l’Espérance et Ben Guerdane en play-offs

Tweet Share Messenger

A l’issue de la 14e et dernière journée de la Ligue 1 de football, le CS Sfaxien a décroché son billet pour les play-offs, dans le groupe A, en compagnie de l’Espérance sportive de Tunis (EST) et de l’US Ben Guerdane, déjà qualifiées avant cette journée, après sa victoire, ce lundi 18 avril 2022, contre Hammam-Lif.

L’EST aura deux points de bonus aux play-offs, comme le Club africain (premier du groupe B), tandis que le CSS aura un point de bonus (comme l’US monstirienne). Ben Guerdane et l’Etoile, pour leur part, débuteront la nouvelle phase avec 0 point.

L’autre belle opération a été réalisée par le CA Bizertin, victorieux à l’extérieur contre l’US Ben Guerdane (0-1), assurant ainsi le maintien sans devoir disputer les play-outs. Ben Guerdane a raté donc l’occasion de terminer en deuxième position alors qu’un seul point lui suffisait pour atteindre cet objectif, contre un adversaire théoriquement à sa portée.

Métlaoui et Hammam-Sousse disputeront les plays-outs avec Béja et Zarzis pour deux places en Ligue 1 la saison prochaine, alors que Hammam-Lif et Chebba sont relégués en Ligue 2.

Voici les résultats des matchs d’aujourd’hui (tous du groupe A) :

Métlaoui – Espérance : 1-2

Tataouine – Hammam-Sousse : 2-1

CSS – Hammam-Lif : 2-0

Ben Guerdane – CAB : 0-1

C. B. Y.