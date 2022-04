Tout savoir sur l’envoi de colis entre la France et la Tunisie

Les colis peuvent être envoyés par fret aérien ou fret maritime.

Particuliers ou entreprises, nombreux sont ceux qui ont un jour besoin d’expédier un colis de l’autre côté de la Méditerranée, de France en Tunisie ou inversement. Voici quelques détails sur les délais, les services, les tarifs, les prestataires, et le suivi colis .

Les délais

Souvent, les délais de livraison s’étendent sur plusieurs jours, et sont fonction des adresses de dépôt et de réception en France et en Tunisie. Si les coordonnées sont situées près des grands axes de transport dans le pays, le service sera plus facile à aisé et les délais moins longs. La plupart du temps, il est possible de faire une estimation directement sur le site des transporteurs.

Chez Chronopost par exemple, il est possible de choisir une offre express qui vous garantit une livraison en trois jours ouvrés.

Les services et prestataires

Le choix du prestataire vous revient mais vous devez prendre quelques précautions au préalable : vérifiez que l’offre correspond à vos attentes, en terme de tarif, de prestation, de garantie en cas de problème, ou bien en fonction du poids et du volume du colis que vous souhaitez envoyer.

Lisez toujours les petites lignes, et favorisez les entreprises les plus populaires. N’hésitez pas à étudier les divers avis sur le net, afin de vous faire une idée objective des performances du service de livraison sélectionné.

Que vous ayez besoin de faire livrer des cadeaux, des bagages, des effets personnels, il vous est souvent proposé le service de livraison en porte-à-porte. De nombreuses occasions peuvent vous amener à faire appel à un prestataire de livraison, comme un déménagement, des études, un cadeau volumineux, des envois d’équipements sportifs ou domestiques.

Vos biens peuvent être livrés par fret maritime ou fret aérien. Le fret maritime est souvent destiné aux objets les plus lourds et volumineux, mais il est plus long que le fret aérien. Certains

Vous êtes en droit d’exiger que vos bagages soient bien traités, certains prestataires proposent la garantie de bagages scellés et assurés. Si vos objets sont de valeur, il peut être judicieux de choisir ce genre d’option. D’autres offrent un service «prêt-à-envoyer» et s’occupent de votre colis dès l’emballage.

Les tarifs

Selon les options et les prestataires, les tarifs peuvent bien évidemment varier. La référence en la matière est généralement Chronopost, N’hésitez pas à vous rendre sur les sites de comparateur et les sites des prestataires eux-mêmes pour obtenir des devis détaillés.

Le suivi colis

La plupart des professionnels de la messagerie offrent sur leur site internet et application mobile la possibilité de suivre en temps quasi réel vos colis, afin de rester informé des délais et des étapes de livraison franchies. Mais il peut arriver que la trace d’un colis soit perdue, notamment après le passage de frontières. Pour parer ce genre de difficulté, il existe en outre des plateformes de tracking. Ce sont des interfaces universelles qui couvrent des centaines de pays, transporteurs et même vendeurs e-commerce, permettant au consommateur de suivre les colis, même s’ils passent entre les mains de plusieurs professionnels.

Dernière chose à vérifier si vous êtes l’expéditeur : prêtez grand soin à la confection de vos emballages, et à l’adresse que vous indiquerez sur le colis, afin de mettre toutes les chances de votre côté ! Un contenant trop fragile peut se détériorer pendant la livraison et la faire échouer ! Il en va de même pour une adresse mal renseignée. Il est préférable d’indiquer en plus le numéro de téléphone du destinataire. De plus, certains objets sont interdits et pourraient être stoppés à la douane !