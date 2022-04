Métro de Tunis : Plusieurs mineurs arrêtés à l’issue d’une vaste campagne sécuritaire (Transtu)

Tweet Share Messenger

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé ce mardi 19 avril 2022 qu’une vaste campagne sécuritaire menée, en collaboration avec les unités de la sûreté nationale dans le cadre de la lutte contre le vandalisme, a permis d’arrêter plusieurs mineurs, en possession de pierres et de bâtons aux alentours des stations du métro de Tunis.

Ce dispositif sécuritaire a été mis en place suite à la recrudescence des actes de vandalisme et des violences, enregistrées durant les 15 premiers jours du mois de ramadan, précise la Transru, en affirmant que les campagnes nocturnes ont été menées pour assurer la protection des voyageurs et de ses employés et pour contrer les jets de pierres qui ciblent les métros, en particulier la nuit.

Des mineurs, dont plusieurs enfants ont été arrêtés en possession de pierres et de bâtons, ajoute la Transtu, qui a appelé, dans son communiqué, les parents à s’occuper de leurs enfants et à les sensibiliser sur la gravité et les conséquences de leurs actes : «Porter atteinte aux biens publics, en exposant la vie des passagers au danger est considéré comme un délit puni par la loi. Dans le cas où les coupables sont des mineurs, ce sont les parents qui assument la responsabilité des actes de leurs enfants en matière de dédommagement matériel», rappelle encore la Société.

Y. N.