Tunisie-Aïd El-Fitr : Mise en garde contre les jouets de contrebande représentant un danger pour les enfants

Le ministère de la Santé et le ministère du Commerce ont appelé, ce mercredi 20 avril 2022, à éviter l’achat de jouets issus de la contrebande, vendus sur le marché parallèle et qui représente un danger pour la santé et la sécurité des enfants.

Cette mise en garde publiée par les ministère survient à l’approche de la fête de l’Aïd El-Fitr durant laquelle on offre des jouets aux enfants, tout en appelant les parents à la vigilance et à ne pas acheter des produits exposés en dehors des circuits organisés et non contrôlés.

Dans leur communiqué, les ministères de la Santé et du Commerce ont, également, appelé à vérifier l’indication des données obligatoires relatives à l’âge ainsi que celles de mise en garde, inscrites en général sur l’emballage extérieur, tout en affirmant que les services de contrôle ont entamé des opérations de contrôle dans les différentes régions du pays.

Y. N.