Tunisie : Bientôt une campagne contre la violence dans les stades

La saison sportive se déroulera avec le public dans les stades jusqu’à la fin de la saison, annonce le ministère de la Jeunesse et des Sports, à l’issue d’une réunion organisée ce mercredi 20 avril 2022, avec des présidents de clubs de football, qui ont également appelé à lancer une campagne contre la violence dans les stades.

Présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, la réunion a porté, en particulier, sur la nécessité de conforter la communication avec les comités directeurs des commissions de supporters pour mieux sensibiliser le public au comportement civique et au respect du fair-play.

Le ministre a également affirmé que son département œuvre à mettre en place un plan de lutte contre toutes les formes de violence dans les stades, et ce, en concertation avec toutes les parties intervenantes, notamment à travers la révision de la législation en vigueur, la sensibilisation et en lançant une campagne via les médias afin d’envoyer des messages positifs et des appels à faire valoir les nobles principes du sport en général et du football en particulier.

«La qualité de l’arbitrage est un des facteurs favorisant la violence au sein des structures sportives, de qui necessite l’amélioration du rendement des arbitres et le recours à la vidéo assistance à l’arbitrage (CAR)», ajoute la même source, en rappelant le rôle indispensable des sécuritaires dans le maintien de l’ordre dans l’enceinte des stades, ainsi que celui des représentants des clubs.

Ces derniers ont, par ailleurs, appelé à la nécessité d’éviter les déclarations médiatiques à chaud à l’issue des rencontres et de veiller à tenir un discours dépourvus de haine et d’agressivité.

