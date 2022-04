Tunisie : Les membres de l’équipage du Xelo interdits de voyage

La Justice a ordonné une interdiction de voyage contre les membres de l’équipage du navire Xelo, chargé de gazole qui a fait naufrage au large de Gabès, et ce, durant 15 jours renouvelables.

C’est ce qu’indique porte-parole du Tribunal de première instance de Gabès, Mohamed Karray, dans une déclaration à Mosaïque FM, en précisant que l’équipage est composé de quatre Turcs, deux Azerbaïdjanais et un Géorgien.

Rappelons qu’en raison de mauvaises conditions météorologiques en mer, Le Xelo a demandé l’autorisation d’accoster au large de Gabès, à 7 km de la côte, alors que la chambre des moteurs commençait à prendre l’eau, avant de faire naufrage.

Une enquête a été ouverte et des interrogatoire ont été menés avec les membres de l’équipage qui ont confirmé qu’ils étaient venus d’Egypte vers Malte, or selon la direction du port de Damiette en Egypte, le Xelo n’a pas été accueilli au port en question, en affirmant ignorer toute information sur ce navire.

On rappellera aussi que le navire avait subi des réparations dans le port de Sfax entre le 4 et le 8 avril, et que sa trace a été perdue entre le 8 et le 15 avril, date du message de détresse envoyé aux autorités du port de Gabès.

