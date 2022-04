Tunisie : Nabeul et Hammamet s’attendent à une bonne saison touristique

Plage de Yasmine Hammamet.

L’état des réservations dans la zone touristique de Nabeul-Hammamet révèle un bon démarrage de la haute saison de l’été 2022, a déclaré Wahid Ben Fraj, le délégué régional au tourisme à Nabeul.

Dans une déclaration à Mosaïque, Ben Fraj a révélé qu’avec le début des vacances scolaires en France, le nombre de réservations des touristes français est remarquable ce qui présage un retour en force du marché français, qui est, historiquement, l’un des plus importants pour le tourisme tunisien.

Sur un autre plan, Ben Fraj a affirmé que la guerre russo-ukrainienne a provoqué une baisse des réservations du marché russe, dont l’importance a grandi ces dernières années, ajoutant que le ministère du Tourisme et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) avaient anticipé la saison touristique et ciblé des marchés alternatifs, tout en renforçant les campagnes publicitaires pour attirer les vacanciers des marchés traditionnels.

Concernant les préparatifs pour la haute saison touristique qui est à nos portes, Ben Fraj a indiqué qu’une séance de travail s’est tenue au siège du gouvernorat de Nabeul, suivie de plusieurs réunions avec les communes de Nabeul et de Hammamet et l’Office national d’assainissement (Onas), qui ont abouti à des campagnes de nettoyage et d’assainissement des circuits touristiques.

Selon Ben Fraj, les préparatifs de la prochaine saison touristique ont dépassé les circuits touristiques de Nabeul et Hammamet pour concerner les ville situées au nord du Cap Bon, notamment Kélibia et El-Haouaria, qui accueillent elles aussi un grand nombre de touristes.

De manière générale, l’État met les petits plats dans les grands pour réussir la prochaine saison estivale après deux saisons difficiles en raison de la pandémie de coronavirus qui a affecté le monde entier.

I. B.