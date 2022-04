Tunisie : Sarra Abidi parmi les lauréates du fonds Netflix pour les réalisatrices arabes

La réalisatrice et productrice tunisienne Sarra Abidi figure parmi les cinq lauréates du fonds Netflix pour les projets arabes.

La plateforme de streaming internationale Netflix vient de révéler la liste des lauréats pour son fonds arabe pour les Arts et la Culture destiné aux réalisatrices femmes.

Parmi les cinq lauréates, figure la réalisatrice et productrice tunisienne Sarra Abidi qui aura l’occasion de finaliser son prochain film « My name is Clara » qui suit le personnage d’Ayda, qui travaille comme opératrice dans un centre d’appels et qui se noie de plus en plus dans la solitude ; au fil des années, elle se rend compte de la vacuité de sa vie.

Netflix accorde à travers ce fonds qui encourage les jeunes réalisatrices arabes une somme totale de 250.000 dollars afin de permettre à cinq projets cinématographiques de voir le jour.

