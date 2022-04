La calligraphie arabe à l’honneur à la Cité de la Culture de Tunis (Photos)

Tweet Share Messenger

La Cité de la Culture de Tunis accueille en ce moment l’exposition « La Calligraphie arabe : Une mémoire vivante » qui se poursuit jusqu’au 30 avril et qui vient suite à l’inscription de l’art de la calligraphie arabe sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’Unesco.

L’exposition « La calligraphie arabe : Une mémoire vive » est organisée par l’Institut national du Patrimoine, l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et le Théâtre de l’Opéra de Tunis. Elle a été inaugurée hier par la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi à la Cité de la Culture, en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture et de la calligraphie en particulier.

L’exposition est l’occasion de mettre la lumière sur l’art de la calligraphie arabe en Tunisie et de le valoriser en tant que composante de l’identité tunisienne. La ministre des Affaires culturelles a d’ailleurs rappelé que plusieurs actions et événements sont prévus pour promouvoir la calligraphie en Tunisie, d’autant plus qu’elle vient d’être inscrite sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’Unesco.

F.B