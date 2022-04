Tunisie : Deux mines terrestres découvertes lors de ratissages menés par la brigade antiterroriste de Ben Guerdane

Tweet Share Messenger

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans la soirée de ce samedi 23 avril 2022, que la brigade antiterroriste de Ben Guerdane a mené des ratissages dans des zones sahariennes proche des frontières, ce qui a permis de découvrir deux mines terrestres anti-véhicules.

Dans son communiqué, le ministère précise que ces ratissages ont été menés dans le cadre des opérations visant à anticiper les menaces terroristes et ayant concerné, en particulier, des zones sahariennes proches des frontières, considérées comme des itinéraires utilisés par des passeurs, les contrebandiers et des terroristes, notamment ceux qui se sont infiltrés en Tunisie en 2016.

Les agents de la brigade antiterroriste de Ben Guerdane ont ainsi découvert les mines traditionnelles et ont coordonné avec les unités du génie militaire, appelées sur les lieux pour inspection et intervention.

Rappelons que ces mines sont plantées par les terroristes retranchés dans les montagnes et elles ont fait, depuis 2012, des dizaines de morts et de blessés parmi les forces spéciales de la police, de la garde nationale et de l’armée nationale, et même parmi les citoyens, dont des enfants…

Y. N.