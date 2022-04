Tunis : Soirée Stambali Laylat al-Qadr à Zaouia Sidi Ali Lasmar

Tweet Share Messenger

L’Association pour la culture du Stambali Sidi Ali Lasmar organise, une soirée Stambali Laylat al Qadr pour célébrer le 27ème jour du mois de Ramadam.

Cette soirée aura lieu mercredi 27 avril 2022, à partir de 21h30 à Zaouia Sidi Ali lasmar à la Médina de Tunis, et les intéressés peuvent réserver par téléphone au 98206705, précise l’Association.

Notons que L’Association pour la culture du Stambali sidi Ali Lasmar a récemment alerté l’opinion publique et les autorités sur la possible disparition de ce patrimoine culturel et spirituel qu’est le Stambeli et qui vit dans cette maison de la Médina de Tunis : «La Zaouia Sidi Ali Lasmar abrite le saint du même nom célébré par la communauté du stambeli. Avec la perte de ce lieu c’est toute une histoire de la Medina qui disparaîtra avec lui. 😥»…

Y. N.