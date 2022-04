Tunisie-Zaket El-Fitr : «85510», pour faire un don à SOS Villages d’Enfants

Tweet Share Messenger

L’Association tunisienne des villages d’enfants SOS a annoncé le démarrage, aujourd’hui, samedi 23 avril 2022, de la collecte de dons par SMS, à l’occasion de Zaket El-Fitr, au profit des enfants qu’elle prend en charge.

Pour la quatrième année consécutive, l’Association a obtenu l’autorisation du gouvernement pour la campagne de collecte de dons via SMS (d’une valeur de dinars et exempté de taxes).

L’opération se poursuivra pendant trois mois et les personnes désireuses de faire un don sont invitées à envoyer un SMS au 85510, une transaction possible pour les clients des trois opérateurs téléphoniques Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, précise SOS Villages d’Enfants, qui a également publié les coordonnées bancaires pour d’autres dons – (IBAN TN59 12 000 000 100 570 78 85 40)-.

Y. N.